Dimitri Iannone - morto allievo de Il Collegio | aveva 24 ann - cosa è successo

(Di domenica 19 maggio 2024) Una drammatica notizia è giunta in queste ore:, concorrente della prima edizione de Il, èall' età di 24 anni in seguito ad un tragico incidente stradale.de Il1 La notizia sulla morte diè stata diffusa dal giornale locale EdizioneCaserta, che ha rivelato i dettagli del drammatico incidente in cui ha perso la vita, tra gli altri, anche. Tra le altre vittime anche una 19enne, la più piccola, coinvolta nell' incidente stradale avvenuto a Villa Literno e un 23enne romeno. A scontrarsi sarebbero state una Fiat 500 X e una 500 Abarth. Ad avere la peggio, si legge sul giornale online locale, ...

