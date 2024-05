Dj Franchino - morto il popolare dj e vocalist | aveva 71 anni L' annuncio | Si è spento dopo settimane di ricovero

Addio a Franchino , noto vocalist e dj diventato molto celebre nella sua carriera. aveva 71 anni e da tempo era in ospedale, ad annunciare il decesso la famiglia, via social.Continua a leggere

