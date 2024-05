Canada | non è un bel clima per Trudeau

(Di domenica 19 maggio 2024) Inl’economia rallenta e l’immigrazione fuori controllo manda alle stelle il prezzo delle case. Mentre le politiche green così care al primo ministro sono diventate un problema. E la popolarità del politico liberale è in crisi.Cos’è rimasto, in, delle «sunny ways», le luminose strade della vittoria elettorale nel 2015 di Justin, leader del partito liberale e uomo-copertina dei progressisti mondiali dopo l’uscita di scena di Obama? Nei giorni della recente eclissi totale del decennio la risposta rischia di essere ovvia. Negli stessi giorni, in un monologo di otto minuti, il Maurizio Crozza americano, Bill Maher, ha smontato «la visione sbagliata delche molti americani frustrati hanno maturato negli ultimi anni: un paradiso liberale, un gigantesco Blue State idealizzato, con l’assistenza ...

