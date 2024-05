Fondazione FQ - grazie alle donazioni riapre il campetto da calcio di Secondigliano Gratteri | Un dono da preservare

Domani o martedì il programma dell'ultimo turno di Serie A: ecco cosa può succedere - Domani o martedì il programma dell'ultimo turno di Serie A: ecco cosa può succedere - I risultati di oggi influenzeranno la programmazione del prossimo turno. La certezza è l'anticipo della Fiorentina (venerdì o addirittura giovedì) perché i viola mercoledì 29 disputeranno la finale di ...

Calcio Seconda Categoria – Quistello, mister Loddi si presenta: “Tanta voglia di rivalsa” - calcio Seconda Categoria – Quistello, mister Loddi si presenta: “Tanta voglia di rivalsa” - QUISTELLO Inizia una nuova era in casa Quistello, dopo una stagione piuttosto travagliata e avara di soddisfazioni sul piano dei risultati. La società ha ...

L’oratorio nel cuore, al via il progetto per il BVI: «Un metro quadro per uno... un campo per tutti» - L’oratorio nel cuore, al via il progetto per il BVI: «Un metro quadro per uno... un campo per tutti» - I lavori sono numerosi. Primi fra tutti il rifacimento del campo di calcio in erba sintetica, ormai usurato: si partirà proprio da questa opera, con ruspe in azione già nella prossima estate. C’è poi ...