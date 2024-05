Sofia Stefani - il fidanzato Stefano | Troppo complicato da sopportare La morte della compagna e la scoperta della relazione con il vigile

(Di domenica 19 maggio 2024) Ladiè un caso di femminicidio? Per la famiglia33enne exssa, non ci sono dubbi. «Siamo di fronte - dice invece l'avvocato Andrea Speranzoni,...

Il gip ha ordinato il carcere per Giampiero Gualandi. I familiari della vigilessa sono sotto choc. "Chiedono chiarezza", dice il sindaco di Zola.

Giampiero Gualandi condannato alla custodia in carcere per l’omicidio dell’ex vigilessa Sofia Stefani. Le parole della famiglia

Parla il fidanzato di Sofia Stefani , l'ex vigilessa 33enne uccisa dal collega Giampiero Gualandi ad Anzola : "Ho bisogno di prendermi un po’ di tempo per rimettere insieme tutto perché, per la vita normale di persone normali, è davvero tutto troppo ...

“Giustizia per nostra figlia, la credevamo al sicuro”: tutto il paese con i genitori di Sofia Stefani - “Giustizia per nostra figlia, la credevamo al sicuro”: tutto il paese con i genitori di sofia stefani - «Credevamo che fosse al sicuro. E ora vogliamo verità e giustizia per sofia». Nel terzo giorno del dolore, è questo che chiedono i genitori di sofia stefani, la vigile di 33 anni uccisa giovedì pomeri ...

Omicidio di Sofia Stefani, un caso che scuote l'Italia - Omicidio di sofia stefani, un caso che scuote l'Italia - sofia stefani, una vigilessa di 33 anni, è stata tragicamente uccisa. La sua morte ha lasciato una profonda cicatrice nel cuore dei suoi cari e ha scosso l'intera nazione. stefani era una donna piena ...

Il dolore dei genitori: "Sofia merita giustizia. Lotteremo per averla" - Il dolore dei genitori: "sofia merita giustizia. Lotteremo per averla" - L’avvocato Speranzoni: "La famiglia è distrutta, ma anche determinata". Gli amici sui social: "Lasci un vuoto incolmabile, ci mancherai". .