LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | tutti contro Verstappe - Leclerc sogna la rimonta

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Anche quest’oggi sarannoMaxn. Dopo un weekend difficoltoso l’olandese ha piazzato il colpo del campione in Q3, conquistando l’ottava pole position consecutiva eguagliando il record di Senna. 14.18 All’autodromo Enzo e Dino Ferrari va in scena la trentunesima edizione di un Gran Premio di Formula 1, la quarta dal 2020. 14.15 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale del Gran Premio di. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del Gran Premio di, settima tappa del Mondialedi Formula 1. All’autodromo ...