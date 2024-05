Venerato | Napoli - Gasperini resta la prima scelta dopo i problemi emersi con Conte

(Di domenica 19 maggio 2024) Ciro, giornalista ed esperto di mercato, fornisce alcune novità sulsul sito del TGR Rai. Queste le sue dichiarazioni:: De Laurentiis ha promesso un pronto riscattola fallimentare stagione “Castel di Sangro attende novità dal vulcanico Aurelio De Laurentiis: nella pomposa conferenza stampa della scorsa settimana (presenti il sindaco Caruso e il governatore Marsilio) ha promesso un pronto riscattola fallimentare stagione. E in Abruzzo potrebbe palesarsi un allenatore legatissimo al territorio: Gian Piero, leader del Pescara griffato Galeone.lalui ladel club ...

Rai 2 – Venerato : “Pioli tratta col Napoli , ma il Milan cerca ancora un successore” L’esperto di mercato e giornalista, Ciro Venerato , in diretta a … L'articolo Venerato : “Pioli tratta col Napoli , ma il Milan cerca ancora un successore” proviene ...

Ciro Venerato ha rilasciato alcune notizie riguardo la panchina del Napoli e Stefano Pioli come possibile nuovo tecnico L'articolo Venerato : “Pioli vuole il Napoli , ma prima la buonuscita dal Milan” proviene da ForzAzzurri.net.

RAI - Gasperini prima scelta del Napoli: spuntano due indizi. Problemi con Conte - RAI - Gasperini prima scelta del napoli: spuntano due indizi. Problemi con Conte - Gian Piero Gasperini potrebbe approdare al napoli al termine della stagione. Ciro venerato, sul sito del TG Rai, ha analizzato la situazione: "In Abruzzo, in vista del ritiro del napoli a Castel di ...

Retroscena Rai - Gasp contattato già un anno fa, ma i senatori e la piazza si opposero - Retroscena Rai - Gasp contattato già un anno fa, ma i senatori e la piazza si opposero - Come riferisce Ciro venerato in un articolo pubblicato sul sito di Rai News ... non temendo la famosa asticella ( fare meglio di Spalletti faceva paura a tutti). Fu il napoli a chiamarsi fuori dopo ...

Gasperini-Napoli, Rai: cresce l’ottimismo, c’è un indizio e quel feeling con Manna - Gasperini-napoli, Rai: cresce l’ottimismo, c’è un indizio e quel feeling con Manna - L'allenatore potrebbe lasciare l'Atalanta per sposare il progetto azzurro, la dirigenza partenopea lo sa e comincia a essere ottimista sulla questione.