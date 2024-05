Calvi Risorta | incendio in fabbrica clandestina - sequestrati botti per un valore di 4 milioni

(Di domenica 19 maggio 2024). Un rogo ha permesso di scoprire unadie di effettuare un sequestro milionario. Alle 13 di ieri i carabinieri sono intervenuti lungo la strada statale Casilina per undivampato nella zona Asi che ha interessato e completamente distrutto un’ala di un deposito industriale. Sul posto, al momento dell’intervento, non vi erano persone. Al termine delle operazioni di spegnimento, durate circa 5 ore, i militari dell’Arma si sono resi conto che l’era divampato per la deflagrazione di polvere da sparo verosimilmente utilizzata per produrre illegalmente fuochi d’artificio. Si è reso quindi necessario l’intervento di una unità specializzata dell’aliquota artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta che ha ...

LE FOTO. Rogo devasta capannone: trovati 360mila fuochi d’artificio illegali e 1000 chili di polvere da sparo - LE FOTO. Rogo devasta capannone: trovati 360mila fuochi d’artificio illegali e 1000 chili di polvere da sparo - quando i carabinieri della Stazione di Calvi risorta, unitamente ai colleghi della Compagnia di Capua, e ai vigili del fuoco di Caserta, sono intervenuti sulla SS Casilina per un incendio divampato ...

Incendio nel capannone provocato da polvere da sparo: trovati 3600 petardi 'cobra' - incendio nel capannone provocato da polvere da sparo: trovati 3600 petardi 'cobra' - Gli esplosivi hanno un valore di circa 4 milioni di euro. La struttura è stata sequestrata dai carabinieri che indagano sul caso ...

In fiamme due aziende di trasporti e un’agenza di pompe funebri - In fiamme due aziende di trasporti e un’agenza di pompe funebri - Un vasto incendio è divampato ieri in un capannone situato in via Casilina nel comune di Calvi risorta, nel quale operano due società: una ditta di ...