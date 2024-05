Una notte magica con Vanity Fair Europe e Red Sea International Film Festival a Cannes 2024

(Di domenica 19 maggio 2024) Una cena e un party speciale all'Eden Roc di Cap d'Antibes per celebrare il potere del cinema e le donne. Così è andato in scena Women in Cinema, tra riflessioni importanti, un parterre incredibile di star e il rumore del mare in sottofondo

“Napoli ha tanti segreti” e uno di questi è Liberato . Il misterioso artista ha annunciato una sorpresa per i suoi fan in occasione del 9 maggio – data particolarmente importante per chi segue l’artista il quale, ogni anno, in questo giorno, svela ...

Anya Taylor-Joy: i migliori 5 film da vedere dell’attrice di Furiosa - Anya Taylor-Joy: i migliori 5 film da vedere dell’attrice di Furiosa - Un esempio di cinema femminile e femminista che sarebbe esploso negli ... sia quello che ha convinto George Miller ad affidarle Furiosa (insieme alla visione di Ultima notte a Soho, come dichiarato ...

Notte dei Musei di Roma, è boom di presenze: oltre 76 mila i «nottambuli» in giro per gli spazi della cultura - notte dei Musei di Roma, è boom di presenze: oltre 76 mila i «nottambuli» in giro per gli spazi della cultura - Grande partecipazione di pubblico alla manifestazione che ha animato la notte romana con più di 100 iniziative in oltre 60 spazi aderenti. Alessandra Amoroso in concerto si commuove:«Questa è la mia c ...

Incidente nella notte a Rende, auto finisce fuori strada e impatta contro una palma - Incidente nella notte a Rende, auto finisce fuori strada e impatta contro una palma - Incidente nella notte a Rende, a pochi metri dall'uscita del tunnel del centro commerciale. Coinvolta una sola auto con a bordo alcuni giovani ...