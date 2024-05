San Giovanni Valdarno | blitz dei ladri nel palazzetto di via Genova - magro bottin - danni ingenti alla struttura

(Di domenica 19 maggio 2024) Ildello sport di viaa San, dove gioca la Synergy Basket, è stato preso di mira dai. La refurtiva è costituita principalmente da caramelle, snack e bibite, con pochi spiccioli di fondo cassa, ma iprovocati sono ben più. I malviventi si sono introdotti nelin maniera violenta, sfondando i vetri della porta di servizio laterale a colpi di mazza e scassinando successivamente la porta di legno che conduce al bar. Una volta dentro, hanno fatto man bassa di merendine e bevande, ma hanno trovato solo pochi spiccioli in cassa. Prima di dileguarsi nel buio, hanno danneggiato il frigorifero dei gelati e forzato gli armadietti del magazzino vicino, senza però trovare nulla di valore. Il ...

Arezzo, 22 aprile 2024 – Il 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione , un anniversario molto significativo nella storia del Paese perché commemora la Liberazione dal governo fascista e dall’occupazione nazista. È una ...

Arezzo, 26 aprile 2024 – "Camminando per il Valdarno". Questa l' Iniziativa in programma il 19 maggio prossimo dalla sezione soci Coop di San Giovanni in collaborazione con l'As soci azione Valdarnese Amici del Diabete e i Veterani Sportivi sezione ...

Saccheggiato dai ladri il palazzetto di San Giovanni Valdarno - Saccheggiato dai ladri il palazzetto di San giovanni valdarno - Ignoti hanno fatto irruzione al palazzetto dello sport di via Genova a San giovanni valdarno, dove gioca la Synergy Basket. I ladri per entrare hanno frantumato i vetri della porta di servizio, per ...

Ladri assaltano palazzetto dello sport: razzia di bibite e snack. Magro bottino ma tanti danni - Ladri assaltano palazzetto dello sport: razzia di bibite e snack. Magro bottino ma tanti danni - I ladri hanno colpito di nuovo in valdarno: questa volta hanno preso di mira il palazzetto di via Genova a San giovanni, dove gioca la Synergy Basket. I ladri si sono introdotti in modo irruento.

Da domani nuovo asfalto. Tutte le strade - Da domani nuovo asfalto. Tutte le strade - Lavori di asfaltatura a San giovanni valdarno: interventi in diverse zone con modifiche alla circolazione e divieti di sosta. Viabilità garantita, ma con limitazioni. Polizia incaricata del controllo.