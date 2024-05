Jannik Sinner - prosegue a Montecarlo il lavoro verso il Roland Garros FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Proseguono gli allenamenti di, che da un paio di giorni è tornato alal Monte-Carlo Country Club. Dopo la settimana trascorsa al J Medical di Torino per curare il problema all’anca che lo ha costretto al forfait a Roma, il tennista numero due del ranking mondiale sta provando a testare le sue condizioni in vista delche parte tra esattamente sette giorni con i primi incontri del main draw. Vedremo come si sentirà l’altoatesino da qui a domenica prossima, ma per ora è senz’altro incoraggiante vederlo di nuovo su un campo da tennis insieme al suo team. Let’s work ? pic.twitter.com/ZckFZsJYaz —(@sin) May 19, 2024 SportFace.