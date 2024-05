Festival di Cannes 2024 | Cate Blanchett è total golden sul quinto red carpet

Una notte magica con Vanity Fair Europe e Red Sea International Film Festival a Cannes 2024 Una cena e un party speciale all'Eden Roc di Cap d'Antibes per celebrare il potere del cinema e le donne. Così è andato in scena Women in Cinema, tra riflessioni importanti, un parterre incredibile di star e il rumore del mare in sottofondo

Festival di Cannes 2024 - tutti i look (e i nostri voti) della quinta giornata Le star del giorno sono Selena Gomes, Zoe Saldana e Rooney Mara. E soprattutto Cate Blanchett. Ma non ci sono solo i loro abiti sul red carpet del film Emilia Perez. Molti i look degni di nota in questa giornata: non da ultimo quello al photocall di ...