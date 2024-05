Meteorite infuoca il cielo tra Spagna e Portogallo Le incredibili immagini del ‘bolide’ blu

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 maggio 2024 – Una grande palla di fuoco blu hato iltrasotto allo sguardo incredulo di chi l’ha vista passare. “Que es eso?” (“Cos’è quello?”) si sente gridare da una donna in uno dei filmati che stanno facendo il giro del web. Il grande, apparso nella notte, è rimasto visibile per centinaia di chilometri. Secondo alcune fonti potrebbe essersi abbattuto nelle vicinanze della città Castro Daire in. Altri invece hanno individuato il punto di caduta a Pero Pinheiro, vicino Sintra.