(Di domenica 19 maggio 2024) La WWE ha tenuto undi NXT sabato sera a Fort Pierce, in Florida, dove un nome importante ha fatto la sua apparizione nonostante fosse in panchina ormai daper un infortunio. Si tratta di, che sarà costretta a rimanere fuori anper diversi mesi, probabilmente un anno.si è presentata sul ring recitando un promo sul fatto che le mancano anmesi perre, ha quindi detto alla campionessa femminile di NXTPerez che quando tornerà, se la prenderà con lei e con ilche detiene. A gennaiostava lottando contro Lyra Valkyria per ilfemminile in un altro ...

WWE: Cora Jade torna in un live event di NXT e punta al titolo di Roxanne, ma ci vorrà tempo - WWE: cora jade torna in un live event di NXT e punta al titolo di Roxanne, ma ci vorrà tempo - La WWE ha tenuto un evento live di NXT sabato sera a Fort Pierce, in Florida, dove un nome importante ha fatto la sua apparizione nonostante fosse in panchina ormai da tempo per un infortunio. Si trat ...

Cody Rhodes Hit Top 10 Selling Athletes List On Fanatics - Cody Rhodes Hit Top 10 Selling Athletes List On Fanatics - NXT Live Event Results From Ft. Pierce, FL (5/18): cora jade Appearance, Roxanne Perez In Action In addition, we're told Undertaker recently did a signing for Fanatics as well. WWE has also been ...

WWE NXT Wrestler Made In-Ring Debut At House Show - WWE NXT Wrestler Made In-Ring Debut At House Show - WWE held an NXT live event on Saturday night in Fort Pierce, FL, where a notable name made her in-ring debut. Derrian Gobourne was the name after becoming a NIL athlete with the company in June 2022.