È morto a 25 anni il concorrente del collegio Dimitri Iannone - coinvolto in un incidente stradale

(Di domenica 19 maggio 2024) È stato uno dei concorrenti della prima edizione de Il, il noto reality di RaiDue., nato in Ucraina e residente in provincia di Caserta, èin unavvenuto a Villa Literno. Lo riporta Fanpage. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto tra la mezzanotte e l’una di domenica 19 maggio. Un veicolo è stato sbalzato al margine della carreggiata, l’altro si è ribaltato il mezzo alla strada, intrappolando i passeggeri. Tre i morti, una ventenne di Santa Maria Capua Vetere e due ragazzi, tra i quali il 25enne. Il quarto passeggero, sempre a bordo della stessa auto è gravemente ferito mentre i due occupanti dell’auto finita ai marigini della carreggiata sono feriti e si trovano attualmente in ...

