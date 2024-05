Foiano - sessantenne grave dopo un incidente | trasportato in ospedale con il Pegaso

(Di domenica 19 maggio 2024)della Chiana (Arezzo), 19 maggio 2024 – Un uomo di sessant’anni è rimastomente ferito in unstradale avvenuto in località Molin Nuovo adella Chiana perstradale. Coinvolta una sola vettura, quella guidata dal 60enne che è statoin codice 3 (rosso) all'Le Scotte con1. Attivati ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sinalunga, la Misericordia di Lucignano, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

