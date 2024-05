Franco Di Mare - la moglie e la figlia rompono il silenzio | Con lui abbiamo sorriso sino alla fine

A poche ore dalla morte di Franco Di Mare parlano la moglie , Giulia, e la figlia Stella: "Vogliamo continuare la battaglia che ha intrapreso perché la sua malattia sia riconosciuta come professionale".Continua a leggere

Il matrimonio celebrato il 15 maggio. La morte di lui il 17 maggio. Franco Di Mare se n’è andato lasciando profonda tristezza in quanti hanno avuto modo di conoscerlo. E non solo, grande l’affetto mostrato sui social. Prima di morire, le nozze con ...

Il colpo di fulmine inaspettato e l’amore eterno tra Giulia Berdini e Franco Di Mare - Il colpo di fulmine inaspettato e l’amore eterno tra Giulia Berdini e franco Di mare - Giulia Berdini e franco Di mare si sono incontrati per la prima volta a Saxa Rubra, dove lei lavorava come responsabile catering del bar interno. Lui, da buon ...

CNDDU Cordoglio per Fanco Di Mare giornalista impegnato sul fronte dei diritti civili - CNDDU Cordoglio per Fanco Di mare giornalista impegnato sul fronte dei diritti civili - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani si associa al cordoglio dei familiari e degli amici di franco Di mare, giornalista impegnato sul fronte dei diritti civili, ...

L’avvocato di Franco Di Mare: "La sua scomparsa è inaccettabile, i responsabili vanno puniti" - L’avvocato di franco Di mare: "La sua scomparsa è inaccettabile, i responsabili vanno puniti" - Il mondo del giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa di franco Di mare, giornalista Rai di lungo corso, avvenuta ieri all’età di 68 anni. Tuttavia, la sua scomparsa non è solo motivo di ...