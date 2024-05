Milano - automobile picchia contro un sanpietrino e prende fuoco | incendio in via Rubens e tram bloccati

(Di domenica 19 maggio 2024) Un’ha presodomenica mattina in via, a. Le fiamme scaturite dal veicolo si sono propagate danneggiando altri due mezzi parcheggiati, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il traffico nella strada è stato bloccato e anche la circolazione della linea 16 deiè stata interrotta per permettere l’intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione fatta da uno dei pompieri presenti sul posto, l’auto stava viaggiando sulla strada quando hatounsemi-divelto dal manto stradale. L’urto avrebbe a quel punto divelto del tutto la pietra raschiandola parte inferiore del veicolo. Quando il conducente si è fermato ed è sceso, ha visto che dall’auto usciva del fumo. ...

