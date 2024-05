Giallo nel Bolognese, trovato cadavere di donna in un macero pieno d’acqua: indagini in corso - Giallo nel Bolognese, trovato cadavere di donna in un macero pieno d’acqua: indagini in corso - Il cadavere di una donna in avanti con gli anni è stato trovato oggi dentro un macero pieno d'acqua nelle campagne di Castello d'Argile: indagini in corso ...

Cadavere di una donna in un macero nel Bolognese, indagini - cadavere di una donna in un macero nel Bolognese, indagini - Il cadavere di una donna in età avanzata è stato trovato questa mattina dentro un macero pieno d'acqua nelle campagne di Castello d'Argile, nella bassa bolognese. A fare la scoperta è stato il ...

Chico Forti, dagli Usa all'Italia: chi è, la condanna, il ritorno dopo 24 anni - Chico Forti, dagli Usa all'Italia: chi è, la condanna, il ritorno dopo 24 anni - La storia di Forti è legata a doppio filo all’omicidio di Gianni Versace, avvenuto il 15 luglio 1997, a Miami Beach, due chilometri in linea d’aria dal luogo dove, sette mesi dopo (il 15 febbraio 1998 ...