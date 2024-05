Sassuolo - le pagelle di CM | Kumbulla e Tressoldi una condanna

Tegola per il Sassuolo dopo appena otto minuti della partita contro il Milan. Toljan non sta bene e deve alzare bandiera bianca al Mapei Stadium, allora al suo posto Ballardini fa sub entra re Ruan Tressoldi , finito ai margini per i tanti e ...

Consigli 5,5: quando un portiere ne prende 5 non può prendere la sufficienza in ogni caso. E stavolta ha responsabilità in almeno un paio...

Le pagelle di Sassuolo-Cagliari 0-2: si è spenta definitivamente la luce - Le pagelle di sassuolo-Cagliari 0-2: si è spenta definitivamente la luce - Andrea CONSIGLI 6: nella prima frazione non viene chiamato a particolari interventi se non in uscita in alta, fondamentale su cui è attento. “Soffia” su due conclusioni pericolose di Lapadula e Nandez ...

Cagliari salvo! 2-0 al Sassuolo, retrocessione vicina: le combinazioni | OneFootball - Cagliari salvo! 2-0 al sassuolo, retrocessione vicina: le combinazioni | OneFootball - La prima rete di Matteo Prati in Serie A e la firma di Gianluca Lapadula mandano il sassuolo ad un passo dalla Serie B. Il Cagliari espugna il Mapei Stadium grazie ad una rete dell’ex Spal e al calcio ...

Sassuolo-Cagliari 0-2, é la vittoria salvezza per i rossoblù - sassuolo-Cagliari 0-2, é la vittoria salvezza per i rossoblù - Il Cagliari batte il sassuolo nello scontro diretto e praticamente si regala la salvezza, anche se bisognerà aspettare i risultati delle partite del pomeriggio per l'ufficialità. Prima Prati e poi Lap ...