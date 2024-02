Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e del Monza, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida speciale tra le due squadre Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e del Monza, ha parlato a Tuttosport

Milan, Ariedo Braida: non mandate via Pioli (Di sabato 17 febbraio 2024) L’ex direttore generale del Milan, Ariedo Braida, ha parlato al quotidiano Tuttosport del futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera Il Milan di Stefano Pioli, da ormai qualche mese, sembra aver cambiato marcia. Continuano, infatti, ad arrivare risultati utili. La sconfitta in campionato manca dal 9 dicembre, quando i rossoneri vennero battuti dall’Atalanta per 3-2 in una gara rocambolesca. Certo, ad oggi, c’è qualche rammarico per il club di via Aldo Rossi, visto che è uscito troppo presto dalla corsa scudetto. Bisogna, però fare i complimenti a un Inter che sta dominando la Serie A. Pioli ha comunque a disposizione l’Europa League per concludere nel migliore dei modi la stagione e ottenere la riconferma sulla panchina per il prossimo anno. Sì, perché, ... Leggi tutta la notizia su dailymilan (Di sabato 17 febbraio 2024) L’ex direttore generale del, ha parlato al quotidiano Tuttosport del futuro di Stefanosulla panchina rossonera Ildi Stefano, da ormai qualche mese, sembra aver cambiato marcia. Continuano, infatti, ad arrivare risultati utili. La sconfitta in campionato manca dal 9 dicembre, quando i rossoneri vennero battuti dall’Atalanta per 3-2 in una gara rocambolesca. Certo, ad oggi, c’è qualche rammarico per il club di via Aldo Rossi, visto che è uscito troppo presto dalla corsa scudetto. Bisogna, però fare i complimenti a un Inter che sta dominando la Serie A.ha comunque a disposizione l’Europa League per concludere nel migliore dei modi la stagione e ottenere la riconferma sulla panchina per il prossimo anno. Sì, perché, ...

