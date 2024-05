Riassunto | SSA Marine nomina Nicolas Gauthier presidente della divisione container globali della società

(Di mercoledì 22 maggio 2024) SEATTLE–(BUSINESS WIRE)– In queste nuove vesti,sfrutterà la sua vasta esperienza a livello dirigenziale nelle operazioni portuali e logistiche internazionali, per supervisionare le concessioni dei terminaldi SSAnegli Stati Uniti, Messico, Panama, Cile, Colombia e Vietnam.è un membro del team esecutivo di Seattle, e fa capo a Uffe Ostergaard, CEO di Carrix, lamadre di SSAentra in SSAda DP World, dove ha rivestito le funzioni di CEO di DP World Perù. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Contatti con i media per SSAAnnMarie Carson206-282-4923annmarie@communiquepr.

