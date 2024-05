Dalla bottega di mamma ai Maneskin - la scalata del designer | Ora creo gioielli per le star

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – Nascono a Levane, ma vanno in giro per il mondo al collo o al polso diinternazionali. E’ la storia deifirmati Emanuele Bicocchi. Giovanedotato di grande creatività e di un deciso gusto estetico che nel 2020 dà vita al suo brand, diviso tra il Valdarno e Milano. Oggi sotto i riflettori, ma i suoi sono stati anni di gavetta. Anni duri in cui il sacrificio stentava a trovare riscontri reali. Ma poi, come nelle più belle favole, ecco la svolta. Mentre il Covid piega il mondo, in una piccolaa Levane, sta per accadere la magia. Esce dalle mani di Bicocchi, oggi 40enne. La passione, le capacità artigianali e il forte legame con il territorio, uniti a una profonda conoscenza dei trend contemporanei, sono elementi chiave dietro al successo ed alla continua crescita del marchio, oggi presente nei più importanti department stores e boutique internazionali.