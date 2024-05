Fiorentina - esauriti tutti i biglietti per Atene Più di 21mila per ora al Franchi E anche il Viola Park apre le porte

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 – Sette giorni per realizzare il presente e costruire il futuro. Il tutto trascinati dall’onda lungache parte dal ’’ e arriva direttamente adpassando dal ’’. Il presente, certo, racconta di una attesa sempre più fremente,se bisogna onorare un ultimo impegno prima della finale di Conference League: Cagliari. Tre punti comunque che farebbero molto comodo in ottica europea per la prossima stagione, indipendentemente da quello che accadrà mercoledì 29. Sulla carta dovrebbe essere così e sarà così per la squadra, al netto di logiche rotazioni che Italiano vorrà mettere in atto proprio in ottica ellenica. Per la squadra, certo, meno per Firenze, intesa quella con il cuoreche batte. E batte forte, tanto che la febbre è altissima, come era facilmente intuibile dall’evoluzione della vendita deiper la finale.

