Finale di Europa League - mercoledì maxischermi in centro | come cambia la viabilità

(Di martedì 21 maggio 2024) BERGAMO. Lo schermo principale sarà in piazza Vittorio Veneto, il secondo in Porta Nuova. Ecco le modifiche allaper22 maggio.

Maltempo, un boato e il fango invade la strada. Attività dei vigili del fuoco a pieno ritmo (FOTO e VIDEO). Situazione ancora critica a Peri ... - Particolarmente in crisi, come avvenuto negli ultimi mesi, la viabilità tra l' Alpe Cimbra , la ... Le previsioni, per mercoledì 22 maggio, indicano piogge generalmente assenti al mattino, mentre al ...

Maltempo, previsti ancora temporali e vento forte. Fiumi e torrenti: si alza il livello di Arda, Chiavenna e Riglio. Riaperta la via Emilia ... - AGGIORNAMENTO - Per la giornata di mercoledì 22 maggio permarranno condizioni di spiccata ... Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità, al fine ...