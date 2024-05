Riassunto | Un grande successo in Europa | TXOne Networks inserita nell’elenco Siemens relativo a WinCC

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La soluzione per la sicurezza degli endpoint Stellar ora figura tra i prodotti ausiliari compatibili EINDHOVEN, Paesi Bassi e TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)– Christophe Strauven, Vicepresidente vendite per l’presso, ha così espresso la sua soddisfazione: “Si tratta di un risultato significativo perin, che sottolinea l’impegno della nostra affiliata europea e del suo personale a mantenere un coinvolgimento diretto con i leader nel settore.” Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Referenti per i media in tutto il mondo:Lynette LeeLynette lee@.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Great Success in Europe: TXOne Networks Listed by Siemens for WinCC - Great Success in Europe: txone networks Listed by Siemens for WinCC - txone networks, a pioneer in Cyber-Physical Systems (CPS) security, has been officially recognized by Siemens as a compatible ancillary product for WinCC. The renowned endpoint security solution, ... ansa