La missione del rover su Marte utilizzerà una fonte di energia nucleare pionieristica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una rivoluzione energetica nello spazio La prossimasudell'ESAuna tecnologia all'avanguardia: un dispositivo a propulsioneche sfrutta l'americio per mantenere caldi i componenti del, un'innovazione assoluta nel settore spaziale. L'Agenzia spaziale europea ha annunciato i piani insieme a un accordo con la NASA per contribuire allache porterà ilRosalind Franklin su. Inizialmente la collaborazione era con l'agenzia spaziale russa Roscosmos, interrotta nel 2022 a seguito degli eventi in Ucraina. La rivoluzione degli RHU Le unità di riscaldamento a radioisotopi (RHU) europee, utilizzando l'americio-241 comeenergetica, riusciranno a mantenere calde