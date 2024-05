Riassunto | La domanda di studi clinici sull’obesità cresce | QPS espande la clinica di Miami - Florida

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) NEWARK, Del.–(BUSINESS WIRE)–QPS, un’organizzazione di ricerca a contratto (CRO) leader a livello mondiale, continua adrsi, allineando le proprie capacità precliniche, bioanalitiche e cliniche con l’evoluzione delladi. Oggi QPS ha annunciato l’espansione delle sue capacità di sperimentazionedi fase I a, in, per sostenere lenti esigenze degli sponsor. QPS annuncia l’apertura del suo nuovo reparto di sperimentazione, in. Questo nuovo reparto dispone di 21 posti letto, che andranno ad aggiungersi agli 85 posti letto attualmente al servizio della comunità biotecnologica e farmaceutica. Grazie a queste nuove capacità, QPS è in grado di soddisfare lain rapida crescita die di continuare a sostenerecomplessi in fase iniziale su particolari fasce di popolazione.