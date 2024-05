(Di mercoledì 22 maggio 2024) MONTREAL–(BUSINESS WIRE)–In un’era in cui la tecnologia visuale forma parte integrante dell’innovazione nei diversi settori,, leader nella tecnologia di visione egrandangolare, presenta il suo avanzato(IQ) Lab a, in Bulgaria. Questa mossa strategica è una risposta al picco nella domanda didiavanzati, generata dagli sviluppi in settori quali l’intelligenza artificiale, i veicoli autonomi, le comunicazioni video, la sicurezza e l’assistenza sanitaria. Con oltre vent’anni di leadership nel settore dello sviluppo di sistemi di visione, di progettazione ottica esta ampliando la sua presenza globale condi stabilimenti all’avanguardia a. Il nuovo IQ Lab è stato sviluppato per promuovere lo sviluppo di tecnologie die per fotocamere verso nuovi livelli, garantendo le migliori prestazioni visive per l’applicazione di prodotti.

Riassunto: Immervision annuncia l’apertura dell’avanzato Image Quality Lab a Sofia per offrire servizi di imaging di livello superiore - Riassunto: immervision annuncia l’apertura dell’avanzato image Quality Lab a Sofia per offrire servizi di imaging di livello superiore - MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--In un'era in cui la tecnologia visuale forma parte integrante dell'innovazione nei diversi settori, immervision, leader nella ... 01net

Immervision annuncia l'apertura dell'avanzato Image Quality Lab a Sofia per offrire servizi di imaging di livello superiore - immervision annuncia l'apertura dell'avanzato image Quality Lab a Sofia per offrire servizi di imaging di livello superiore - In un'era in cui la tecnologia visuale forma parte integrante dell'innovazione nei diversi settori, immervision, leader nella tecnologia di visione e imaging grandangolare, presenta il suo avanzato ... ansa

Immervision Announces Advanced Image Quality Lab in Sofia to Provide Next-Level Imaging Services - immervision Announces Advanced image Quality Lab in Sofia to Provide Next-Level Imaging Services - In an era where visual technology is integral to innovation across industries, immervision, a leader in wide-angle vision and imaging technology, unveils its advanced image Quality (IQ) Lab in Sofia, ... ansa