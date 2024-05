Evam - numeri in salita | 300 milioni di litri d’acqua e le difficoltà di gestione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Massa, 22 maggio 2024 – Aumenta il valore di produzione diche arriva a 5e mezzo di euro. Nel 2022 ha registrato 4e 700mila euro. I debiti dell’azienda ammontano a 5290mila euro "ma quando sono subentrato alla presidenza eravamo a 5420mila, quindi c’è stata una riduzione del debito, ma non basta per il piano investimenti che abbiamo". Così, carte alla mano, il presidente di, Massimo Gelati, guarda al futuro "con le procedure per la copertura del tetto con pannelli fotovoltaici e per il riscaldamento dei capannoni che ancora sono sprovvisti. Poi stiamo proseguendo sull’analisi della terza fonte le ‘7 Fontane’ per avere l’autorizzazione all’imbottigliamento con risultati positivi visto che le analisi hanno confermato la qualità dell’acqua che è simile a Fonteviva e Amorosa. Manca solo la parte burocratica.