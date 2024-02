Osimhen al Psg? Va convinto | lui preferisce la Premier Gazzetta

il legame risale ai tempi del Lille Mg Torino 08/12/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Victor Osimhen Osimhen al Psg? Va convinto,

(Di venerdì 16 febbraio 2024)al? Va, luila. Lo scrive ladello Sport. In questi mesi, comunque, il d.s. Campos si è mosso sotto traccia su. Tra i due, il legame risale ai tempi del Lilla, dove l’attaccante approdò su input del portoghese che poi ne orchestrò la cessione al Napoli. È noto ormai chelascerà il club partenopeo la prossima estate. Lo ha annunciato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, dopo avergli rinnovato il contratto fino al 2026 prima di Natale, assicurandogli 10 milioni di ingaggio e coprendosi con una clausola rescissoria da 130 milioni. Ampiamente a portata delindicato dallo stesso De Laurentiis come destinazione del bomber, in alternativa al Real Madrid. Con Mbappé in ...