Autonomia differenziata | appello per uno sciopero generale nella scuola | anche 50 sindaci hanno firmato

“Il governo sta affossando l’Italia. Noi siamo pronti a fare le barricate e non ci fare mo prendere in giro da questi squinternati”. Così il ... (orizzontescuola)

Duro affondo di De Luca contro l' Autonomia differenziata : "Faremo le barricate , non ci faremo prendere in giro da questi squinternati"Continua a ... (fanpage)

Le accuse di Salvini al presidente della Campania Vincenzo De Luca : "per quel che riguarda i disservizi in Campania, rivolgetevi a chi ha governa to ... (fanpage)

Il Movimento 5 Stelle di Angri si appresta a tenere un convegno di rilievo sulla tematica dell'Autonomia Differenziata, un argomento che suscita grande ...«Crescono le migrazioni sanitarie pediatriche da Sud verso il Centro-Nord. In particolare, un terzo dei bambini e degli adolescenti si mette in viaggio dal Sud per ricevere cure per disturbi mentali o ...In programma venerdì 9 febbraio un seminario a tema con il costituzionalista Sandro Staiano Pomigliano d’Arco, 7 Febbraio – «Che cos’è la riforma dell’Autonomia Differenziata e porterà veramente divar ...