Borghi | Fabbian - che stagione al Bologna! Stupisce un dato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024)dopo la straordinariadisputata in Serie B da protagonista con la maglia della Reggina, si ripete anche in Serie A. Stefanosu DAZN ha parlato del centrocampista del. L’Inter mantiene il “controllo” del ragazzo, avendo la possibilità di riprenderlo nel 2025. ALTRA GRANDE– Stefanoha parlato così del talento delcresciuto all’Inter, protagonista prima in Serie B e quest’anno con la squadra rossoblù allenata da Thiago Motta: «Vero chel’anno scorso ne aveva fatti 8 con la maglia della Reggina in Serie B, ma nessuno si sarebbe aspettato 5 gol in Serie A senza mai essere titolare, al primo anno. E parliamo di un ragazzo che ha 21 anni, era difficilmente prevedibile». Inter-News - Ultime ...