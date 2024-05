Dove vedere in tv Tabilo-Zverev - orario semifinale ATP Roma 2024 | programm - cana -e, streaming

(Di venerdì 17 maggio 2024) Alejandrocontro Alexander. Il nome è lo stesso, ed è l’unico elemento in comune della primaagli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico di, infatti, il cileno e il tedesco arrivano da storie chiaramente molto diverse. Il sudamericano, infatti, si sta affacciando adesso alle grandi vette del tennis internazionale, e questo è fuor di dubbio il maggiore dei risultati del classe 1997 che è sì di Toronto, ma di totale sangue cileno (e infatti, non appena è tornato a Santiago, non se n’è più andato). Affronta però un giocatore che, al momento, è diventato il favorito numero uno per la vittoria del torneo, proprio lo stesso che nel 2017 lo lanciò ai piani alti. Nessun precedente. ATP, Nicolas Jarry firma l’impresa! Eliminato in rimonta Stefanos ...

Simone Bolelli e Andrea Vavassori , nel caldissimo ambiente del campo intitolato a Nicola Pietrangeli, si qualificano per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2024 in doppio. Battuti in modo netto Wesley Koolhof e Nikola Mektic: la coppia ...

Due cileni nelle semifinali maschili, è ancora Sabalenka-Swiatek per la finale femminile - Due cileni nelle semifinali maschili, è ancora Sabalenka-Swiatek per la finale femminile - Alejandro Tabilo e Nicolàs Jerry fanno sognare il Cile. L'Italia punta al doppio, maschile e femminile: oggi alle 14 in campo Paolini ed Errani, domani Bolelli e Vavassori ...

ATP Roma: Bolelli-Vavassori troppo solidi per Koolhof-Mektic. Semifinale per gli azzurri! - ATP roma: Bolelli-Vavassori troppo solidi per Koolhof-Mektic. semifinale per gli azzurri! - Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono i quarti di finale agli Internazionali BNL d’Italia contro Nikola Mektic e Wesley Koolhof in due set : 6-4 6-2.