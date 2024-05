Diffidati Fiorentina-Napoli | viola a rischio squalifica in vista del Cagliari

(Di venerdì 17 maggio 2024) Idi: ecco chi sono iindel match successivo contro il. Ci sono tre giocatori toscani che salteranno il prossimo impegno contro i sardi nell’ultima giornata di Serie A, che non sarà però realmente l’ultima partita di questo campionato per i gigliati, visto il recupero finale contro l’Atalanta. Si tratta di tre difensori, vale a dire Nikola Milenkovic, Luca Ranieri e Fabiano Parisi, che salteranno la partita dell’Unipolo Domus qualora dovessero essere ammoniti. Occhio dunque al cartellino giallo per questi tre giocatori,di, se non vorranno guardare dalla tribuna la prossima partita della loro squadra. ...

Pronostici Serie A, quote e statistiche di Fiorentina-Napoli - Pronostici Serie A, quote e statistiche di fiorentina-napoli - Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 su Cplay è proposto a 2.47 mentre su Goldbet e Better vale 2.45. Il successo dei partenopei invece su Cplay moltiplica una qualsiasi ...

Fiorentina-Napoli: l’ultima di Italiano in viola al Franchi. Vincere per l’Europa. Azzurri senza Osimhen. Formazioni - fiorentina-napoli: l’ultima di Italiano in viola al Franchi. Vincere per l’Europa. Azzurri senza Osimhen. Formazioni - Lo aspetteranno sotto la curva Fiesole, Vincenzo Italiano, dopo la sua ultima partita al Franchi sulla panchin a della Fiorentina. Naturalmente per festeggiare anche i tre punti che regalerebbero ai v ...

FIO-NAP, Due vittorie viola in A mancano dal '96: i numeri - FIO-NAP, Due vittorie viola in A mancano dal '96: i numeri - Queste le statistiche più curiose, a detta della Lega Serie A, in merito a fiorentina-napoli, 37esima giornata di campionato in programma domani sera al Franchi. La Fiorentina ha vinto ...