Le Giornate di Chiavari | Cultura - Arte e Incontri per Raccontare l' Articolo 9 della Costituzione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il direttore artistico delledi(30 maggio - 2 giugno), Massimiliano Finazzer Flory, le descrive così: "Cento artisti, tre mostre, libri antichiDivina Commedia, una notte bianca a lume di candela, lasegreta, palazzi storici mai aperti, in mare in navigazione con i filosofi, premi Oscar del cinema e altro ancora pere rappresentare l’nostra; così il turismo ha le sueli, questo è il paese che vogliamo". Ledisi apriranno giovedì 30 in piazza Mazzini, con un focus dedicato a Dante, con un’esibizione di danza contemporanea e l’apertura delle mostre. Nel pomeriggio, due ...