Orari Giro d’Italia 2024 oggi | partenza e arrivo Riccione-Cento - t - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024), venerdì 17 maggio, va in scena la tredicesima tappa del. Frazione interamente dedicata alle ruote veloci, non si scapperà dalla volata, che quasi sicuramente sarà la terz’ultima di questa edizione n.107 della Corsa Rosa. Sarà ancora un dominio di Jonathan Milan? Tim Merlier o Kaden Groves riusciranno a impensierire l’azzurro? Prima delle grandi montagne, dopo la frazione di Francavilla al Mare e quella dei muri di ieri, ecco una ‘tavola da biliardo’ servita per i corridori. Si parte da, dal Mar Adriatico, per raggiungere, nel bel mezzo della Pianura Padana. 179 chilometri con un dislivello praticamente nullo. In mezzo solo due traguardi volanti, a Villanova e a Conselice, la tappa da sogno per ogni velocista. Schema tattico di gara che dovrebbe ...