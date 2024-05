Chico Forti scarcerato Presto tornerà in Italia | Per me inizia la rinascita

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Per me ora comincia la": Enrico "ha lasciato ieri mattina la sua cella del South Florida Reception Center, carcere statale a Doral, e ora si trova nella struttura di sicurezza federale dell’Immigration and Customs Enforcement in attesa che vengano svolte tutte le procedure burocratiche previste dalle convenzioni internazionali per il rientro in: l’ex velista e produttore tv trentino, 65 anni compiuti a febbraio, condannato negli Usa all’ergastolo per omicidio, ha siglato l’accordo con il giudice federale per scontare il resto della pena in, dove la Corte d’Appello di Trento ha già convertito nelle scorse settimane la sentenza statunitense. Avendo già scontato 24 anni di reclusione, all’arrivo a casa apotrebbero già essere applicate le ...

