Il pregiudizio dell' innocuità dei poeti | più sensibili e più reattivi

(Di venerdì 17 maggio 2024) E’ un poeta di sinistra ed è un mezzo assassino, logico. L’deiè unrecente, di chi confondetà e bontà dopo aver visto troppe foto di autori accarezzanti gatti. In realtà è il contrario, chi è più sensibile è più reattivo, dunque più pericoloso. La storiaa letteratura russa è piena diimpegnati a spararsi addosso, esagitati con la mania del duello (Puskin e Lermontov ci lasciarono le penne). E in Francia? Verlaine sparò a Rimbaud con una pistola, ferendolo, mentre Lacenaire usava il punteruolo ma non lasciava scampo (leggansi “Memorie di un poeta assassino”). Il nostro Giuseppe Artale, poeta barocchissimo, veniva chiamato il Cavaliere Sanguinario: commise il primo omicidio, per futili motivi, a 15 anni. Anche coi sinistri bisogna fare una ...