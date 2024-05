F1 in tv oggi - GP Imola 2024 | orari prove liber - -v, stream -ng, programma Sky e TV8

(Di venerdì 17 maggio 2024), venerdì 17 maggio, prende il via il fine-settimana di, settima tappa del Mondialedi F1. Sul circuito del Santerno, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni die previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2. La Ferrari si presenta in una versione molto rinnovata. La scuderia di Maranello ha deciso di introdurre per questo week end un pacchetto importante di aggiornamenti, volto a migliorare una SF-24 che nel corso di questa prima parte dell’annata ha fatto vedere cose abbastanza buone. Tuttavia, l’obiettivo sarà quello di attaccare la Red Bull e provare a far saltare il banco. Ci sperano il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, ...

L’Italia motoristica è pronta per vestirsi, nuovamente, a festa nell’attesa di ospitare il Circus a quattro ruote più famoso e importante del mondo. Dopo aver assistito al meraviglioso exploit di Lando Norris su McLaren che a Miami ha vinto il suo ...

Il ritorno a Imola della Formula 1 sarà anche l’occasione per rendere omaggio Ayrton Senna a 30 anni dalla sua morte. E Sebastian Vettel , ospite questo fine settimana per il GP dell’Emilia Romagna, ha organizzato una serie di attività per onorare ...

Lo spagnolo Carlos Sainz , numero 55 della Ferrari, è intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Imola per il Gran Premio dell’ Emilia Romagna , settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: “Speriamo di avere ...

