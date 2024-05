Oroscopo Bilancia di Paolo Fox | le previsioni di oggi 17 maggio 2024

(Di venerdì 17 maggio 2024) Carissimi amici della, il vostro segno zodiacale, sempre in cerca di equilibrio e armonia, è caratterizzato da una raffinatezza e da un senso di giustizia che vi rende davvero speciali nel grande zodiaco. Governati dal pianeta Venere, avete un fascino innato e una predisposizione naturale verso l’arte, la bellezza e le relazioni personali. Laè il segno che rappresenta la partnership, il desiderio di condividere e di connettersi con gli altri. Siete molto spesso persone diplomatiche, che detestano i conflitti e che cercano sempre una soluzione pacifica alle dispute. Nel vostro percorso, la chiave è trovare quell’equilibrio interno, quell’armonia che tanto cercate anche nel mondo esterno. Siete spinti da un desiderio profondo di giustizia e, proprio per questo, siete spesso trovati a mediare tra le parti, cercando di portare equità e ...

