La Giornata della Ristorazione e la nuova proposta di legge per renderla un appuntamento fisso

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Diecimila attività, tra ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie, più mille ristoranti italiani all’estero e ottantacinque associazioni. Sono i numeri delle adesioni alla2024 organizzata per il secondo anno di fila da Fipe Confcommercio per sabato 18 maggio, con numerosi eventi in tutta Italia, da Bolzano a Catania. Proprio mentre alla Camera è partito l’iterdiper l’istituzioneogni terzo sabato del mese di maggio, sottoscritta da diciassette parlamentari di diversi partiti (a prima firma del deputato di Forza Italia Luca Squeri) e già assegnata alla Commissione Attività produttive di Montecitorio. La...