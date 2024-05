Ascoli - Pulcinelli | Non ci saranno problemi per l’iscrizione in C Pronto a cedere il club

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 – Il cielo sopra all’Calcio torna ad essere sereno dopo le parole del patron Massimoche ieri ha voluto rassicurare la piazza sui possibili risvolti futuri. Come analizzato su queste righe l’attuale proprietà sarà chiamata a provvedere al pagamento di stipendi ed emolumenti Inps e Irpef per 2 milioni di euro da versare entro fine mese. Adempimenti che consentirebbero di avere dalla Covisoc il semaforo verde per poi provvedere aldella squadra al prossimo campionato di Lega Pro. Allo stesso tempo il patron si è mostrato deciso nel confermare la volontà diil. “L’è unfinanziariamente sano e solido e nulla lascia immaginare che l’attuale proprietà possa avere ...

Nelle prossime ore proseguirà la trattativa avviata dal gruppo Metalcoat con il patron Massimo Pulcinelli per cercare di rilevare l' Ascoli Calcio.

"L' Ascoli è un club finanziariamente sano e solido e nulla lascia immaginare che l'attuale propri età possa avere problemi ad iscrivere la squadra al campionato di serie C; d'altra parte, in sei anni di gestione, sono stati sempre rispettati tutti ...

