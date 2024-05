Regolamento Palermo-Sampdoria | cosa succede in caso di pareggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ildi, turno preliminare dei playoff di Serie B 2023/2024: eccoindiin questa sfida secca a eliminazione diretta. Doppio vantaggio per i rosanero che hanno chiuso la regular season al sesto posto rispetto al settimo dei blucerchiati. Una posizione migliore nel campionato cadetto che può consentire ai padroni di casa di giocare per due risultati su tre., ECCO ILDEL PLAYOFF La squadra siciliana, infatti, giocherà in casa questo sper la semifinale contro il Venezia e in più potrà avanzare anche con unai supplementari: non sono previsti infatti i calci di rigore, i supplementari da ...