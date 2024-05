Aperitivo Mediterraneo Il liquore color turchese

(Di venerdì 17 maggio 2024) La rivoluzione dell’si tinge di blu con Venturo, il nuovobase per l’creato dal team innovation di Diageo e ispirato alla bellezza e all’eleganza dei profumi e dei sapori delle coste del. Uninnovativo lontano dai soliti bitter con una ricordare le acque del, che determina l’identità di Venturo e dei suoi ingredienti come i limoni italiani, il sale marino, il rosmarino e la camomilla blu.

