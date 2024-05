Nuova Caledonia - controllo alcuni distretti non è assicurato

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ildi diversidella"non è più". Lo ha detto l'Alto Commissario della Repubblica, Louis Le Franc, aggiungendo che la speranza è che i rinforzi permettano di "riconquistare" queste zone dopo quattro notti di scontri. "Arriveranno rinforzi per controllare le zone che ci sono sfuggite negli ultimi giorni, il cuinon è più", ha dichiarato alla stampa a Nouméa. Una persona sospettata di omicidio durante gli scontri si è consegnata alla polizia. "Ci sono casi molto più gravi che si sono verificati, casi di omicidi. Quindi, un colpevole si è arreso. Per gli altri, le ricerche sono state avviate" ha concluso Le Franc.

