Roma, 7 mag. -(Adnkronos) - "La Sostenibilità è un fenomeno molto complesso e caotico e bisogna riuscire a governarlo: per farlo servono punti di riferimento certi per ancorare informazioni, competenze e dati a un contesto chiaro e preciso". Lo ...

Roma, 7 mag. -(Adnkronos) - "La Sostenibilità è un fenomeno molto complesso e caotico e bisogna riuscire a governarlo: per farlo servono punti di riferimento certi per ancorare informazioni, competenze e dati a un contesto chiaro e preciso". Lo ...

(Adnkronos) – "La Sostenibilità è un fenomeno molto complesso e caotico e bisogna riuscire a governarlo: per farlo servono punti di riferimento certi per ancorare informazioni, competenze e dati a un contesto chiaro e preciso". Lo dice Livi o Livi , ...

Edilizia sostenibile, esperti a confronto. Oggi l’ultima giornata del convegno Cna - Edilizia sostenibile, esperti a confronto. oggi l’ultima giornata del convegno Cna - La settimana sull’edilizia sostenibile, promossa da Cna, si chiude con due appuntamenti di grande interesse. oggi con inizio alle 14.30, si tiene a Lucense il corso di informazione e formazione, ...

Premiata Agrofertil: sostenibile e innovativa - Premiata Agrofertil: sostenibile e innovativa - Alla cooperativa di Santa Sofia il riconoscimento ‘Campione. BroilerNet’. Il presidente Sassi:. "A servizio degli allevatori".

Nuovo piano strutturale. Al via le osservazioni - Nuovo piano strutturale. Al via le osservazioni - Il Piano Strutturale Intercomunale di San Miniato e Fucecchio è aperto alle osservazioni per 60 giorni. L'obiettivo è guidare lo sviluppo sostenibile e valorizzare le risorse comuni, puntando su siner ...