Bonus e reddito - truffa da 1 miliardo | chi finisce in manett - il raggiro travolge il M5s

(Di venerdì 17 maggio 2024) Maxi operazione della Guardia di finanza di Savona. Al centro dell'indagine i fondi emessi dallo Stato per ecofacciate. La Gdf ha svolto, in sinergia con l'Agenzia delle Entrate, una comnplessa indagine nel settore dei crediti d'imposta riconducibile aedilizi e relativi all'energia. È stato accertato che i crediti d'imposta fossero del tutto inesistenti, in quanto ottenuti tramite l'utilizzo di false fatture per lavori da eseguire ovvero in corso di esecuzione su immobili di proprietà di soggetti residenti nel territorio savonese. La, riuscita a pieno nella provincia di Savona, era stata quindi replicata su scala nazionale da altre aziende, in molti casi risultate società "fantasma" costituite solo per mettere in piedi l'operazione. Fra le persone coinvolte, risultano alcuni percettori del ...