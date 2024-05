I Baltici si stanno armando ed esercitando per scongiurare il pericolo russo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 17 maggio 2024) “I veri amici si vedono nel momento del bisogno”, recita un famoso detto popolare. È per questo che i rappresentanti di Estonia, Lettonia, Lituania sono corsi, o per meglio dire, volati (insieme all’Islanda) in Georgia per supportare la nazione contro le ingerenze imperialiste di Vladimir Putin. I Paesi del Baltico più di tutti gli altri in Europa (Ucraina esclusa) possono raccontare cosa significhi percepire ilrappresentato dalla Russia. Unche va oltre il loro territorio, ma si estende all’Unione europea e alla Nato. Per questo motivo i tre Stati hanno già raggiunto l’obiettivo prefissato dall’Alleanza Atlantica del due per cento del Pil nella spesa militare. Il tutto per cercare di spegnere le mire espansionistiche del Cremlino. «I Paesisono consapevoli che da soli non possono porre una resistenza ...