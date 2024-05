La subsidenza è la variabile più sottovalutata delle alluvioni in Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Circa un anno fa l’Emilia-Romagna è stata vittima di unapiù grandimai registrate: allagamenti, straripamenti e frane hanno coinvolto più di quarantaquattro comuni del territorio. A distanza di dodici mesi c’è ancora tanto da fare per riportare la situazione alla normalità. Inondazioni del genere sono provocate da fattori diversi, dalla cementificazione al cambiamento climatico, ma anche da un fenomeno meno conosciuto, quello dellaSul sito dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e per la ricerca ambientale, laè definita come «ogni movimento di abbassamento verticale della superficie terrestre, indipendentemente dalla causa che lo ha prodotto». Il suolo può abbassarsi per cause naturali, legate a processi geologici, ma il fenomeno può essere aggravato dalle attività ...